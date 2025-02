Na rynku ropy naftowej widać już pierwsze skutki nowych restrykcji USA . Flagowy rosyjski gatunek surowca Urals jest obecnie sprzedawany po cenach niższych niż 60 dol. za baryłkę. To jeden z sygnałów świadczących o tym, że amerykańskie sankcje uderzają w rosyjski sektor naftowy.

Według danych firmy analitycznej Argus Media, sprzedawcy ropy Urals zostali zmuszeni do zaoferowania znaczących rabatów. Różnica w cenie w stosunku do innych gatunków ropy może sięgać nawet 16 dol. za baryłkę . Tak dużej rozbieżności nie obserwowano od maja zeszłego roku. Dodatkowo, zwiększyła się też różnica między cenami w głównych rosyjskich portach eksportowych a cenami w punktach docelowych w Azji.

Wpływ działań amerykańskiej administracji

Dziesiątego stycznia administracja prezydenta Bidena ogłosiła szeroko zakrojone działania wymierzone w rosyjski sektor naftowy. W ramach nowych sankcji na listę objętą restrykcjami trafiło 161 tankowców powiązanych z rosyjskim handlem ropą . Dla firm z Indii i Chin, które są głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy, współpraca z tymi jednostkami stała się ryzykowna, co przekłada się na wyższe koszty transportu.

Według danych rynkowych, od momentu wprowadzenia styczniowych sankcji różnica w cenie ropy Urals w porcie Primorsk na Morzu Bałtyckim w stosunku do europejskiego benchmarku North Sea Dated znacząco wzrosła. W środę dyskonto osiągnęło poziom 15,70 dolara za baryłkę .

Konsekwencje dla rosyjskiego eksportu

Pogłębia się również różnica między ceną ropy Urals w punkcie eksportowym a ceną dostawy do Indii. Dyskonto sięgnęło 13 dolarów za baryłkę, co również jest najwyższym poziomem od maja. W piątek dodatkowo odnotowano wzrost tygodniowej stawki frachtowej za transport ropy z Primorska do Indii.