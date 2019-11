Putin najbogatszym człowiekiem świata? Eksperci z Harvarda prześwietlają majątek polityka

Szczątkowym danym o potencjalnym majątku Wladimira Putina przyjrzał się magazyn "Harvard Political Review", który cytuje portal next.gazeta.pl. Według oficjalnych danych, rosyjski prezydent pobiera rocznie ok. 150 tys. dolarów (w przeliczeniu). W jego majątek wchodzić mają: niewielka działka i mieszkanie z garażem.

Putin nierzadko pokazuje się publicznie w drogich garniturach, a także designerskich dresach oraz zegarkach najbardziej cenionych firm. Na wielu zdjęciach spod mankietów jego koszuli wystają czasomierze warte kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Dom aukcyjny w Monako sprzedał w lipcu 2017 roku platynowego Patka Philippe za 1 mln euro – sprzedawcy twierdzili, że należał on wcześniej do Putina.

Według szacunków różnych ekonomistów, które zebrał magazyn "Harvard Political Review", majątek prezydenta Rosji waha się w okolicach od 60 do 200 miliardów dolarów. Jest on jednak starannie ukrywany przed opinią publiczną.

Zdaniem redaktorów, Putin wypracował system, w którym jego majątek rozkłada się pomiędzy grupą jego bliskich współpracowników-słupów. To na nich oficjalnie mają być przepisane składowe majątku, które w rzeczywistości należą do Putina. Jego współpracownicy mają wpłacać pieniądze należące do polityka na konta bankowe w krajach o niskiej transparentności systemu bankowego.