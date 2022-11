Putin wyraźnie odczuł sankcje Zachodu. Ta branża się zwija w Rosji

" Inwazja Rosji na Ukrainę i nałożone przez Zachód sankcje powodują spadek produkcji przemysłowej w Rosji. We wrześniu 2022 r. wskaźnik produkcji był o 3,1 proc. niższy niż przed rokiem , co oznacza największy spadek od 2 lat. Pogorszenie dotknęło zwłaszcza sektorów objętych sankcjami i rosyjskimi ograniczeniami eksportu" - czytamy w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Analitycy zwracają uwagę, że dostępne dane pokazują wyraźny spadek w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Do tego dochodzi zmniejszenie produkcji ropy i gazu oraz pogorszenie w całym sektorze wydobywczym (np. wydobycie rud metali spadło o 6,5 proc.).

Drastyczny spadek w przemyśle

PIE zaznacza, że produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym spadła o 4 proc. rok do roku. Sankcje uderzyły w obróbkę drewna, która spadła o prawie 20 proc. r/r.

Instytut wylicza, że produkcja środków transportu spadła o 51,8 proc. r/r. W poszczególnych kategoriach produktów największy spadek dotyczy samochodów osobowych, których wyprodukowano 77,4 proc. mniej niż przed rokiem, pralek (-57,9 proc.) i lodówek (-42,4 proc.). Wyczerpywanie się zapasów części zamiennych i problemy z ich sprowadzeniem to także przyczyna głębokiego, 20-proc. spadku produkcji sprzedanej w dziale napraw maszyn i urządzeń. Wyniki produkcji będą ulegać dalszemu pogorszeniu, m.in. w wyniku wejścia w życie embarga UE na dużą część dostaw rosyjskiej ropy oraz dalszego wyczerpywania się zapasów komponentów.

Sankcje na Rosję działają

Sankcje uderzyły też w import do Rosji, chociaż Moskwa szuka alternatywnych dróg do pozyskiwania produktów deficytowych po wprowadzeniu sankcji. Te drogi prowadzą do Chin i Turcji.