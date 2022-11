Rosja stała się największym dostawcą ropy do Indii. Zdystansowała Arabię Saudyjską

O sprawie pisze RIA Novosti, która powołuje się na "The Economic Times" - indyjski dziennik ekonomiczny. Zgodnie z ich doniesieniami Rosja dostarczała do Indii 946 tys. baryłek ropy, co stanowi 22 proc. całkowitego importu ropy przez ten kraj. Irak w tym czasie odpowiadał za 20,5 proc. dostaw, a Arabia Saudyjska - za 16 proc. - wynika z danych firmy Vortexa.