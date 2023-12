Rafał Brzoska chce odbudować Ukrainę. 100 mln euro na stole

Brzoska zapowiedział, że wspólnie z innymi polskimi firmami chce założyć fundusz odbudowy Ukrainy. I zapowiada, że sam wyłoży 100 mln euro. Do grupy mają też dołączyć zagraniczni przedsiębiorcy. W planach są co najmniej cztery spotkania za granicą.

Dla Brzoski "zatrzymanie frontu i nowej żelaznej kurtyny, która dziś tam powstaje, jest sprawą bezpieczeństwa Polski". Dlatego odbudowa gospodarki oraz potencjału społecznego to dobry krok naprzód. "Rz" zaznacza, że to właściciel InPostu mógł być pierwszym polskim przedsiębiorcą, rozmawiającym z Amerykanami w kontekście włączenia naszego kraju do odbudowy Ukrainy.