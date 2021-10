Rating Polski. Znamy ocenę agencji S&P

Co to oznacza? Agencja S&P - zgodnie z prognozami - utrzymała rating Polski na poziomie "A-". To siódmy najwyższy wynik w 22-stopniowej skali. Na dodatek potwierdziła się "stabilna" perspektywa oceny, co oznacza, że w najbliższej przyszłości nie ma zagrożenia obcięcia ratingu. Polska pozostaje więc wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych.