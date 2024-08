Rekordowy popyt na złoto mimo wysokich cen

Ole Hansen, Dyrektor ds. strategii rynku surowców Saxo, w swojej analizie zwraca uwagę na wyjątkową sytuację na rynku złota. Ekspert pisze, że "sektor surowców wymazał tegoroczne zyski, a wszystkie sektory, z wyjątkiem metali szlachetnych, odnotowały spadki". Hansen podkreśla, że "popyt ze strony zamożnych osób prywatnych, banków centralnych oraz Family Offices [prywatne firmy zarządzające majątkiem zamożnych rodzin - red.] wpływają na utrzymanie się ceny złota".

Analityk Saxo Bank przytacza dane z raportu Światowej Rady Złota dotyczącego trendów popytu na złoto w II kwartale 2024 r. Według tego raportu, "średnia cena złota LBMA w II kwartale wyniosła rekordowe 2338 USD za uncję – 18 proc. więcej w perspektywie rok do roku i 13 proc. kwartał do kwartału". Hansen dodaje, że "rekordowa cena została osiągnięta w maju i wyniosła 2427 USD za uncję".

Ekspert zwraca uwagę na znaczący wzrost inwestycji OTC, które "wyniosły 329 ton, co stanowiło istotny składnik całkowitego zapotrzebowania na złoto w II kwartale". Jak podkreśla Hansen, "wraz z dalszymi zakupami banków centralnych pomogło to napędzić jego cenę do serii rekordowych poziomów w tym kwartale".

Różnice w trendach inwestycyjnych

Ole Hansen w swojej analizie wskazuje na zróżnicowanie trendów inwestycyjnych w zależności od regionu. Jak pisze, "popyt na sztabki, monety i ETF-y był wysoki na Wschodzie, podczas gdy na Zachodzie widoczny był wyraźny spadek". Ekspert zauważa jednak, że "w lipcu zaobserwowaliśmy pierwsze oznaki wzrostu zainteresowania tym kruszcem wśród inwestorów wrażliwych na stopy procentowe".

Analityk Saxo Bank podkreśla, że "łączne zasoby w głównych funduszach ETF odnotowały największy miesięczny wzrost od marca 2022 roku, kiedy to osiągnęły szczyt powyżej 3200 ton". Hansen dodaje, że "fundusze hedgingowe i CTA, zainwestowały w złoto w lutym i marcu po cenach znacznie poniżej 2200 USD, co przyczyniło się do braku presji sprzedażowej z powodu dostosowania pozycji".

Czynniki wpływające na cenę złota

W swojej analizie Ole Hansen wymienia szereg czynników, które wpływają na utrzymanie wysokich cen złota. Ekspert pisze, że "od kwietnia 2022 roku, gdy zasoby złota w ETF-ach zaczęły spadać, złoto wzrosło z poziomu poniżej 1900 USD do obecnego poziomu około 2500 USD". Wśród kluczowych czynników Hansen wymienia:

"Ryzyka geopolityczne związane z Rosją/Ukrainą, Bliskim Wschodem oraz niepewność co do wyborów prezydenckich w USA w listopadzie". Analityk dodaje, że istotny jest również "silny popyt detaliczny w Chinach w związku z chęcią ulokowania pieniędzy w sektorze uważanym za stosunkowo odporny na problemy gospodarcze i nieruchomościowe oraz zewnętrzne ryzyko dewaluacji juana".

Hansen zwraca uwagę na "stały popyt banków centralnych w związku z niepewnością geopolityczną i de-dolaryzacją oraz zdolnością złota do oferowania poziomu bezpieczeństwa i stabilności, którego inne aktywa mogą nie zapewniać". Ekspert podkreśla również rosnące wskaźniki długu w stosunku do PKB wśród głównych gospodarek, zwłaszcza w USA, co budzi obawy co do stabilności zadłużenia.

Analityk Saxo Bank wskazuje także na "coraz częściej dostrzegany pozytywny wpływ nadchodzącego cyklu obniżek stóp procentowych w USA, okresu, który historycznie był korzystny dla tego metalu".

Ole Hansen w swojej analizie podtrzymuje optymistyczne prognozy dla złota. Jak pisze, "od kwietnia złoto wzbiło się na trzy rekordowe poziomy – najnowszy 2484 USD, który zbliża się do wartości prognozowanej przez Saxo na koniec roku". Ekspert dodaje, że "przy trzech cięciach stóp procentowych w USA przewidywanych na ten rok, nie można wykluczyć pewnych krótkoterminowych rozczarowań, ale podtrzymujemy, że można się spodziewać ogólnego kierunku wzrostu w nadchodzących miesiącach i kwartałach".

