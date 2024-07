Reparacje od Niemiec. Zapytali o zdanie Polaków

Reparacje od Niemiec. Jest sondaż

- Potrzebę ubiegania się o reparacje dostrzega 2 na 3 mężczyzn i co druga kobieta. Ze względu na wiek domaganie się rekompensaty za straty wojenne najczęściej popierają badani w wieku od 35 do 49 lat (64 proc.). Polska powinna ubiegać się o reparacje zdaniem ponad 2/3 respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (67 proc.) i nieco wyższego odsetka osób, których miesięczny dochód przekracza 7000 zł netto (68 proc.) - powiedziała rp.pl Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Scholz w Warszawie

Tusk przyznał, że "nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polaków i takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to, co się stało w trakcie II wojny światowej.