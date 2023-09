Repolonizacja w Hucie Stalowa Wola stanęła. "Rozmowy znalazły się na mieliźnie"

jaan 39 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Nie warto pakować kasy w ruinę. Całe M16 do zaorania, bo koszty ogrzewania są zarąbiste. Modernizacja zardzewiałych dachów, to potworny koszt. Modernizacja oświetlenia, to kolejna fura kasy, a to nie wszystkie mankamenty. Wiem, bo znam tą halę. Ja nie kupiłbym tego nawet za 1 euro. Lepiej wybudować nowoczesną halę i wyposażyć ją w lepszy transport wewnętrzny, oświetlenie etc. Co do Z2, to i owszem, jest w lepszym stanie.