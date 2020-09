Respiratory dla ministerstwa. Resort zapowiada, że firma zwróci pieniądze

- Zgodnie z deklaracją firmy, wkrótce zostanie spłacona należność - zapewniał dziennikarzy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szef resortu Adam Niedzielski dodał, że MZ wyda w tej sprawie odpowiedni komunikat, jak tylko pieniądze wrócą do ministerstwa.

Żaden z nich nie chciał się jednak odnieść do pytania o postępowanie egzekucyjne. Radio RMF FM w czwartek poinformowało, że przedsiębiorstwo E&K poprosiło ministerstwo o jego niewszczynanie .

Firma E&K, która miała dostarczyć ponad 2 tys. respiratorów (dostarczyła 200 sztuk), wzięła na ten cel zaliczkę z resortu. Wraz z karami umownymi powinna obecnie zwrócić MZ od 15,5 do 16 mln euro.

Temat zakupu respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia ujrzał światło dzienne za sprawą publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik podał, że resort zakupił sprzęt medyczny po znacznie zawyżonej cenie niż rynkowa . Ministerstwo za 1,2 tys. respiratorów płaciło od 160 do 180 tys. złotych, mimo że cena rynkowa sprzętu z wyższej półki waha się w graniach 70-90 tys. złotych.

Ostatecznie spółka dostarczyła ok. 200 respiratorów - w większości nie te, które zamówił resort. Były wiceminister Janusz Cieszyński, jeden z najbliższych współpracowników ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, zapewniał jednak, że nic się nie dzieje, gdyż do resortu wracają pieniądze, które zapłacono pro forma. Pod koniec lipca Cieszyński podał, że na konta resortu wróciło ok. 14 mln euro.