Respiratory dla ministerstwa. Janusz Cieszyński zapewnia, że pieniądze wracają do resortu

Janusz Cieszyński zapewnił, że do kasy resortu zdrowia wróciła już ponad połowa środków, które MZ zapłaciło za dostarczenie respiratorów do Polski.

Posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej w trakcie interwencji poselskiej dotarli do faktur pro forma na respiratory. Na ich podstawie resort już kilka godzin później wypłacił zaliczkę firmie z Lublina w wysokości 35 mln euro. Łącznie nad Wisłę miało trafić ok. 2,2 tys. respiratorów (we wcześniejszych doniesieniach medialnych była mowa o ok. 1,2 tys. sztuk).