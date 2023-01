Robią interesy z Rosją i Białorusią. Chcą ujawnienia danych tych firm

Litwini eksportują towary do Rosji

Zamieniają Rosję na Białoruś

Od stycznia do października 2022 r. liczba litewskich firm prowadzących eksport do Rosji zmniejszyła się z 621 do 261. Natomiast w tym samym okresie liczba firm prowadzących eksport na Białoruś wzrosła o kilkadziesiąt — do 746.