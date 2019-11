Rogale świętomarcińskie to nie tylko przyjemność jedzenia. Kup i pomóż chorym dzieciom

W ubiegłym roku osoby indywidualne oraz firmy zakupiły w ramach kampanii ponad 10 tys. sztuk charytatywnych rogali, a cały dochód ze sprzedaży trafił do Stowarzyszenia Dzieciaki Chojraki, które nieprzerwanie od 20 lat ramię w ramię z najmłodszymi pacjentami walczy z wrednym rakiem.

- Stowarzyszenie Dzieciaki Chojraki to wspaniała, szczera i bezinteresowna organizacja, pomagająca najmłodszym w nierównej walce z nowotworami. Liczymy, że Polacy nie pozostaną obojętni na ich los także w tym roku i podzielą się dobrem w ramach kolejnej edycji akcji RogaLOVE – mówią organizatorzy akcji.

Dlaczego właśnie rogale, Poznań i 11 listopada? Osobom spoza stolicy Wielkopolski trzeba wyjaśnić, że 11 listopada obchodzony jest nie tylko jako Narodowe Święto Niepodległości, ale także Dzień ku czci św. Marcina, z którym związana jest tradycja wypiekania przepysznych rogali świętomarcińskich. W okresie od 4 do 17 listopada każdy może zamówić charytatywnego rogala dla siebie lub bliskich. Do przyłączenia się do akcji zapraszane są także firmy, które mogą obdarować słodkim upominkiem partnerów biznesowych lub pracowników. Sprzedaż rogali-cegiełek odbywa się na stronie https://e-torty.pl/rogalove.