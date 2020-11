Rolnicy mają więcej czasu na złożenie wniosków o pomoc na małe przetwórstwo rolne

ARiMR przypomina, że nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój rozpoczął się 26 października. Potrwa do 24 grudnia.

Chętni mogą złożyć wnioski osobiście, a także drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową do regionalnych oddziałów ARiMR.

Pomoc - finansowana z budżetu PROW 2014-2020 - jest skierowana do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą grupę stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożenie wniosku o płatność. Maksymalna wysokość wsparcia to 500 tys. złotych.

"Pomoc na 'małe przetwórstwo i RHD' przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych" - poinformowała Agencja.

Wsparcie można otrzymać m.in. na: budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.