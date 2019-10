Roman Giertych ujawnia drugą decyzję prokuratury. Odmówiła śledztwa ws. 50 tys. zł

Giertych wyjaśniał na antenie TVN24, że prokuratura zakwalifikowała opisany przez Birgfellnera czyn jako "korupcję menedżerską". - To pozbawia mojego klienta prawa do złożenia zażalenia - tłumaczył prawnik.

Przypomnijmy, że austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, który oskarża prezesa Prawa i Sprawiedliwości o brak zapłaty za zlecenie związane z przygotowaniami do budowy biurowca w Warszawie przez spółkę Srebrna, zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński miał nakłonić go do wręczenia 50 tysięcy złotych.