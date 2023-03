Rosja coraz bliżej Turcji. Te dane mówią wszystko

Turcja i Rosja zacieśniają więzi

Presja państw zachodnich doprowadziła jednak do wycofania się Ankary z rosyjskiego systemu płatniczego Mir oraz zaprzestania eksportowania do Rosji objętych sankcjami dóbr.

Tak amerykańskie towary trafiają do Rosji

Stany Zjednoczone, podobnie jak ponad 30 innych państw, nałożyły na Rosję sankcje gospodarcze w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę. Ma to na celu pozbawienie Kremla funduszy i technologii, których potrzebuje do prowadzenia wojny. Należąca do NATO Turcja jest jednym z państw, które zadeklarowały, że nie przyłączą się do sankcji - przypomina "WSJ".