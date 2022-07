Rosja się uodporniła? Jej gospodarka radzi sobie lepiej niż oczekiwano

Rosyjska gospodarka prawdopodobnie w tym roku ucierpi mniej z powodu międzynarodowych sankcji niż tego oczekiwano – ocenił we wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), podkreślając, że sankcje niekorzystnie odbijają się na krajach europejskich.

Rosja uniknęła paniki

Zdaniem Gourinchasa, "Rosyjski Bank Centralny i rosyjscy politycy byli w stanie uniknąć paniki bankowej lub załamania finansowego, gdy nałożono sankcje" , a rosnące ceny ropy "przynoszą ogromne dochody rosyjskiej gospodarce, co pomogło w utrzymaniu tamtejszej gospodarki".

Na 2023 rok MFW przewiduje dodatkową recesję rosyjskiej gospodarki o 3,5 proc., czyli o 1,2 punktu mniej, niż przewidywały to poprzednie prognozy.

Wojna odbija się na Europie

Zdaniem MFW, najsilniejsze skutki wojny odczuwane w Europie to "wzrost cen energii, a także spadek zaufania konsumentów i spowolnienie działalności produkcyjnej w wyniku ciągłych zakłóceń łańcucha dostaw i rosnących kosztów surowców".

MFW w raporcie zaznacza, że całkowite zablokowanie eksportu rosyjskiego gazu "znacząco" ograniczyłoby wzrost w strefie euro w 2022 i 2023 roku, co w efekcie zmusiłoby kraje europejskie do wprowadzenia racjonowania energii, a to miałoby negatywny wpływ na główne sektory przemysłu.