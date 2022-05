Rosjanie kradną ukraińskie zboże i sprzedają za granicą. Satelity namierzyły statek

Ukraiński wywiad podał w ostatni wtorek, że Rosja próbuje przeznaczyć zrabowane zboże na eksport. Jak informował "The Wall Street Journal", Ukraińcy namierzyli statki towarowe pod rosyjską banderą na Morzu Śródziemnym - według najbardziej prawdopodobnego scenariusza zboże miało trafić do Syrii.

Już tydzień wcześniej rosyjskie masowce próbowały zawinąć do egipskich portów, jednak na wniosek Ukraińskich władz - z powodu przewożonego, skradzionego, ładunku - Egipt kazał im zawrócić. Trzeba więc było poszukać innego portu docelowego.

Zrabowane zboże szuka odbiorców

Na podstawie zdjęć satelitarnych firmy Planet Labs udało się namierzyć jeden ze statków w syryjskim porcie w Latakii - informuje serwis fortune.com. Dziennikarze Associated Press przeanalizowali zdjęcia i potwierdzili, że statek przypomina rosyjski masowiec Matros Pozynich.

Statku nie da się namierzyć w zwyczajowy sposób, czyli za pomocą sygnału nadawanego przez transponder, bo urządzenie zostało wyłączone już 4 maja . Wtedy to według serwisu Vessel Finder statek znajdował się między Kretą a Cyprem. Zgodnie z danymi portalu FleetMon wypłynął on z jednego z portów na okupowanym przez Rosjan Półwyspie Krymskim pod koniec kwietnia i przewoził 27 tysięcy ton zboża. Według przedstawicieli rządu Ukrainy - skradzionego ukraińskim rolnikom.

Od początku wojny w Ukrainie z okupowanych terytoriów do Rosji i na Krym wywieziono od 400 do 500 tys. ton zboża — informował w ostatni wtorek ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski. Podkreślił, że wysyłanie ukraińskiego zboża w kierunku Krymu to "poważny interes, nad którym pieczę sprawują ludzie wyższej rangi: pracownicy służb specjalnych kraju agresora, wojskowi oraz różni oszuści".