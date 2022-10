Rosjanie uciekający przed wojną Putina zwiększają inflacje u sąsiadów

Bloomberg donosi, że popularną destynacją dla Rosjan, którzy uciekają przed mobilizacją Putina, stał się Kazachstan. Rosjanie mogą tam wjeżdżać bez wiz. Bank centralny Kazachstanu nazwał to, czego kraj doświadczył "szokiem migracyjnym", do tego doszedł silniejszy rubel, m.in. to były powody, większej niż przewidywano podwyżki stóp procentowych.