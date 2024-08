Rośnie znaczenie postsowieckiego regionu. Miejsce "wielkich możliwości"

- Dzięki wspólnym wysiłkom znajdujemy rozwiązania dla odwiecznych problemów. Podejmowane są kompleksowe działania w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Kwestie granic, wody i migracji są systematycznie rozwiązywane, a wiele barier we wzajemnym handlu zostało usuniętych. Modernizowane są punkty kontroli granicznej, rozbudowywane są połączenia transportowe i otwierane nowe trasy. Współpraca handlowa, gospodarcza i inwestycyjna rozwija się dynamicznie - powiedział Tokajew.

"Region wielkich możliwości"

- Można śmiało powiedzieć, że z biegiem lat spotkania konsultacyjne stały się skuteczną platformą, która demonstruje międzynarodową podmiotowość i jedność regionu, a także naszą gotowość do wspólnego reagowania na wyzwania współczesności. Azja Centralna zawsze była centrum przyciągania unikalnych cywilizacji, odgrywając ważną rolę w globalnym postępie. Dziś, w oparciu o tę historyczną wspólnotę i mentalną bliskość naszych narodów, wspólnie kształtujemy nowy wizerunek Azji Centralnej jako regionu wielkich możliwości - dodał.

"Rola regionu będzie wzrastać"

W czwartek w gazecie "Kazachstańska Prawda" ukazał się obszerny artykuł Tokajewa, pod tytułem "Renesans Azji Centralnej: na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi i dobrobytowi", w którym kreśli on wizję rozwoju regionu w najbliższych latach. Według prezydenta rola państw Azji Centralnej w światowej polityce będzie wzrastać, a powodem tego jest niestabilność w wielu punktach świata.

"Wektorem rozwoju Azji Centralnej jest przywiązanie do tradycyjnych wartości w połączeniu z pragnieniem modernizacji i zaawansowanej wiedzy. To sprawia, że nasz region jest samowystarczalnym i wpływowym uczestnikiem odnawiającego się systemu międzynarodowego. Dziś dążymy do wzmocnienia naszej roli jako eurazjatyckiego epicentrum międzynarodowej transformacji geopolitycznej i geoekonomicznej" - głosi jedna z tez artykułu.