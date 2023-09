Kazachstan wchodzi do gry. Pokrzyżuje plany Putinowi?

Kazachstan chce zwiększyć eksport ropy

Ma on przepustowość 67 mln ton rocznie. To projekt międzynarodowy, ale niemal trzecią część udziałów ma w nim Rosja.

- Do końca 2023 roku Kazachstan zamierza zwiększyć eksport ropy przez Morze Kaspijskie do około 1,5 mln ton - portal cytuje wypowiedź wiceministra energii Kazachstanu Yerlana Akkenzhenova.

"Według Akkenzhenova Kazachstan ma także szansę zwiększyć eksport ropy do Chin z 1 do 6,5 mln ton. Ponadto producenci zamierzają zwiększyć sprzedaż produktów naftowych do Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Europy" - informuje "The Moscow Times".