Potężny kłopot Kremla. Mniej chętnych na rosyjską ropę

Rosyjski eksport ropy naftowej drogą morską spadł do najniższego poziomu od początku roku, kiedy to wszedł w życie zakaz sprowadzania tego surowca do Unii Europejskiej. Bloomberg donosi, że czterotygodniowe średnie dostawy spadły do 2,98 mln baryłek na dzień. I to najgorszy wynik od końca stycznia. Od czasu szczytu obserwowanego w połowie maja, spadły o ponad 900 tys. baryłek na dzień.