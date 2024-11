Rosyjska gospodarka w potrzasku. "Rok 2025 będzie graniczny"

W ciągu ostatnich dni Rosję zalała lawina negatywnych danych ekonomicznych. Doszło do prawdziwego załamania rubla zarówno względem dolara, jak i juana , a bank centralny jest zmuszony utrzymać wysokie stopy procentowe, by powstrzymać presję inflacyjną i ustabilizować gospodarkę.

Nadchodzi graniczny rok dla Rosji?

- Elwira Nabullina, która jest mózgiem finansowym rosyjskiego rządu, ostatnio publicznie przyznała w Dumie, że Rosji grozi stagflacja. Stopa bezrobocia wynosi 2,3 proc. i ciągle spada przez emigrację i pobór. Inflacja wynosi 8,5 proc. rok do roku, ale też 0,8 proc. miesiąc do miesiąca, przy spadającej dynamice sprzedaży detalicznej. Ten rok to jeszcze wzrost gospodarczy sięgający 3,6 proc., ale kolejne lata według prognoz MFW to około 1 proc. rok do roku - wylicza ekspert.