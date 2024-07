Rosyjskie firmy chcą przejść na kryptowaluty. Ucieczka przed sankcjami

Andrzej Lisicyn, dyrektor zarządzający departamentu polityki finansowej i rynków finansowych RSPP, przedstawił koncepcję stworzenia funduszu kryptowalut wydobywanych w Rosji. Do funduszu tego miałyby być powiązane cyfrowe aktywa finansowe, co umożliwiłoby legalne wykorzystanie kryptowalut w transakcjach transgranicznych bez wprowadzania ich do wewnętrznego obiegu, co jest w Rosji zabronione.