Rusza budowa nowego gazociągu w Polsce. Połączy nas ze Słowacją

– Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie tego interkonektora wzmocni naszą pozycję jako kupującego gaz. Dla naszej spółki to obecnie najważniejsze przedsięwzięcie – powiedział Rastislav Nukovic, szef Eustreamu (słowackiego odpowiednika Gaz-Systemu), cytowany przez portal wnp.pl.

Nowa nitka gazociągowa połączy miasta Strachocin po stronie polskiej (gdzie znajduje się podziemny magazyn gazu) i Velke Kapusany – oddalone od granicy z Polską o ok. 100 km. Miasto to jest słowackim centrum gazowym, dochodzi do niego m.in. gazociąg z Ukrainy.