Rusza program "Czyste Powietrze", ale tylko dla jednej grupy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2025 lub do wyczerpania budżetu programu. Jednocześnie deklaruje uproszczone procedury, skrócony czas rozpatrywania wniosku i szybką ścieżkę wypłat. W zależności od miejsca zamieszkania, wnioski o wsparcie należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu, w Opolu, Zielonej Górze i w Katowicach.