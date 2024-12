Dyplom zamiast egzaminu. Kluczowa była decyzja PiS. Rząd Tuska chce to zmienić [NEWS MONEY.PL]

Tego Bareja by nie przeskoczył ,teraz trzeba wsiąść się za komorników co mordują społeczeństwo ,prowadzenie firmy ,firma nie zapłaciła komornicy nie liczą się tylko ściągają zadłużenia ,Komornicy sprzedawała działki z halami ,domami za 20 % wartości pytamy gdzie jest rząd po co głosowaliśmy na to żeby pomagał a nie okradał razem z komornikami ,przedawnienie długu panie premierze miało być po pięciu latach ,każdy rozumie że i firmy też ponoszą straty ,ponieważ nie wszystko idzie w parze ,jeśli to się nie zmieni napewno gro byłych firm i ludzi prywatnych nie za głosuje na prezydenta ,czekamy na rządowy projekt i ukręcić komornikom , wiadomo że jeśli ktoś wziął kredyt i chciał oszukać bank na pewno z tego nie może skorzystać musi go spłacać nie na tym rzecz polega ,po 65 roku każdy powinien być wyczyszczony pozdrawiam