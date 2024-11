Stołek za stołek. Samorządowcy chcą znów dorabiać w spółkach

Chcą zniesienia zakazu dotyczącego spółek

Nie wszyscy samorządowcy są jednak za takim rozwiązaniem. Negatywnie do pomysłu odnosi się np. Bohdan Stawiski, radny powiatu wołowskiego, o którym w czerwcu zrobiło się głośno, kiedy zadeklarował, że swoją pierwszą dietę odda na cele społeczne, i zaapelował do innych radnych o to samo. Jego zdaniem na szczeblu lokalnym nie powinno pracować się dla pieniędzy.

- Nie ma żadnego argumentu, który by to uzasadniał. Nad jakimi spółkami mieliby mieć nadzór? Nad cudzymi, jak m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk? Nie widzę związku. Nad swoimi? Przecież jeżeli to są spółki ze 100-procentowym udziałem gminy, to samorządowcy są jednoosobowymi zgromadzeniami udziałowców i mają wpływ na ich działalność. Ta argumentacja do mnie nie dociera. Mamy naprawdę poważniejsze problemy do naprawy w samorządzie po rządach poprzedniej ekipy. Jest wiele rzeczy do zrobienia, ale to jest najmniej istotne, ta propozycja jest niepoważna - mówi prof. Jerzy Korczak.