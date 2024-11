Projekt zmian w składce zdrowotnej budzi kontrowersje. "Kpina z obywateli"

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła na platformie X, że rząd przyjął projekt ustawy o reformie składki zdrowotnej . Jak podkreśliła, na zmianach skorzystają przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy . Od 2025 roku ma to być 900 tysięcy firm, a w kolejnym roku liczba ta wzrośnie do 2,5 miliona.

Rząd chce reformy składki zdrowotnej. Eksperci o dysproporcjach

Katarzyna Pełczyńska dodała również istotną informację, że "zmiany te nie uszczuplą ani o złotówkę środków na ochronę zdrowia". Jednak część komentatorów kwestionuje to stanowisko. Według wcześniejszych deklaracji ugrupowania minister, podczas kampanii wyborczej proponowano podniesienie wydatków na ochronę zdrowia do 4,5 proc. PKB , natomiast obecnie postuluje się obniżenie wpływów na ochronę zdrowia o 4,5-6 mld rocznie.

Kontrowersje wokół konsultacji społecznych

Sławomir Ćwik uspokaja, że "budżet NFZ nie ulegnie zmniejszeniu – NFZ otrzymuje ok 45 mld z budżetu". Dodał również, że obecnie znaczna część beneficjentów ochrony zdrowia nie płaci żadnych składek lub są one symboliczne.

Propozycje zmian i poprawek

Anna-Maria Żukowska, posłanka Lewicy, przedstawiła propozycje poprawek do projektu. Wskazała na dwie kluczowe zmiany: podniesienie składki ze 75 proc. do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz modyfikację progu 1,5-krotności . Żukowska zaznaczyła, że poparcie dla projektu będzie uzależnione od przyjęcia zgłoszonych poprawek.

Lewica szuka innego rozwiązania

Jan Śpiewak w kolejnych wpisach zasugerował, że "temat zniszczenia NFZ to temat dla lewicy do żartów?". W odpowiedzi Anna-Maria Żukowska stanowczo zaprzeczyła, stwierdzając, że "to nie jest żaden żart, po prostu przedstawiam opcję, która się może wydarzyć". Ta wymiana zdań pokazuje napięcia polityczne towarzyszące pracom nad reformą .

Na czym polegają zmiany w składce zdrowotnej?

Rząd przyjął we wtorek dwie kluczowe decyzje. Pierwsza to autopoprawka do ustawy, która ma obowiązywać od 2025 roku. Zakłada ona zmniejszenie minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali i podatku liniowego do 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo zniesiony zostanie pobór składki od sprzedaży środków trwałych w firmie.