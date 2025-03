Rząd chce przyspieszyć inwestycje w wojsko. Szef MON zapowiada projekt ustawy

Będzie ustawa przyspieszająca inwestycje obronne

- Jutro na rządzie przedstawimy elementy ustawy infrastrukturalnej, niedługo trafi ona pod obrady Rady Ministrów, a potem do Sejmu - zapowiedział w poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc do projektu ustawy.

- My nad tą ustawą pracujemy od wielu miesięcy. W pewnym momencie złożono do niej 250 propozycji w dialogu, w dyskusji międzyrządowej - podkreślił. Jak wskazał, w tej sprawie rząd "robi już drugie okrążenie", bo "bo dialog społeczny to coś, na czym nam bardzo zależy".