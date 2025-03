Prawie dwa biliony zł w 10 lat. Prognozy ekspertów wbijają w fotel

Co za bzdury. Korzyści gospodarcze są wtedy kiedy można coś wyprodukować i sprzedać a nie kiedy można coś wyprodukować i rozwalić na froncie. PKB to urośnie oligrchii, banksterom, skorumpowanym politykom, Wam zostaną długi do spłacenia. Budżet 600 mld. przychodu, 900 mld. wydatków, 1,5 bln. długu !? W tym 200 mld. dla Ministerstwa Wojny, w światowej nowomowie nazywanej Ministerstwem Obrony. Będziemy mieć największą armię w UE chociaż nie wiadomo kto miałby nas zaatakować i po co !? Szajba wojennej propagandy zeszła z drogi jak doprowadzić do pokoju na drogę jak zająć Moskwę. Nie da się, to za duży kraj. Ale cytując klasyka "ciemny lud to kupi" i może zapomni o inflacji, drożyźnie, dziadowskich emeryturach ZUS i nie zauważy całej alei milionerów która wyrośnie na wojnie której nie ma.