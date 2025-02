Tusk potwierdza: wydatki na zbrojenia będą wyjęte z procedury nadmiernego deficytu

To że takie wydatki są wyjęte do osobnej puli nie oznacza że w ogólnym rachunku każdego państwa nie będą tworzyły inflacji . Gdybyśmy posiadali większość surowców do produkcji i tanią energię a nie błyskotki i wiatraczki to nie byłoby to aż tak duże obciążenie a przecież dochodzi do tego zakup technologii gdyż Unia nie dysponuje najnowocześniejszymi systemami .