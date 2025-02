Zełenski mówi "nie" Trumpowi. USA żądają dostępu do kluczowych zasobów. "Dajemy im pieniądze garściami"

Donald Trump z jednej strony deklaruje amerykańską i swoją pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie, z drugiej coraz silniej naciska na Kijów. W wywiadzie udzielonym na początku lutego dla Fox News potwierdził , że prowadzi rozmowy w sprawie swego rodzaju "wymiany". W zamian za udzieloną Ukrainie pomoc, USA miałyby zyskać prawa do znajdujących się tam złóż minerałów i metali ziem rzadkich, kluczowych dla nowoczesnego przemysłu.

- Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami - stwierdził Donald Trump. Prezydent USA szacuje, że wartość złóż może wynosić do 15 bilionów dolarów. Jednocześnie USA zapewniają, że chcą doprowadzić do zawarcia pokoju między Ukrainą i Rosją.