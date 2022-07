Rząd ma problem. Jedni górnicy dostają nagrody, drudzy upominają się o podwyżkę

wertyQ 24 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

LITOŚCI Węgiel jest tani a górnicy chcą podwyżek. Węgiel to jest tani jak wyjeżdża spod ziemi na hałdę. Ale potem przejmuje go spółka córka ( kupuje go poniżej kosztów wydobycia by wynik finansowy kopalni był ciągle na minusie), która robi narzut i sprzedaje kolejnej spółce córce która to znowu robi narzut i już węgiel tani nie jest. Węgiel leży na hałdzie na terenie kopalni( ale nie jest już jej własnością), do tego kopalnia dzierżawi plac za symboliczną złotówkę i teraz zaczyna się najlepsze. Węgiel kosztuje już 2000 netto a nawet z placu nie wyjechał. Teraz wyjeżdża z placu dodają VAT i koszty transportu oraz ze 200zł dla składu węgla i mamy na składzie gdzieś w Polsce go po 2800 za tonę MOŻNA? MOŻNA!