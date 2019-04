Rząd przyjął Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020

- Prognozuje się, że wszystkie zrealizowane działania pozytywnie wpłyną na rynek pracy, przyczyniając się do wzrostu pracujących o 0,2 proc. w 2019 r. (w grupie wiekowej 15 lat i więcej) oraz systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia (w 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc., a w 2020 r. wyniesie 3,3 proc.). Działania te powinny przyczynić się także do wzrostu inwestycji o ok. 5,6 - 5,7 proc. rocznie, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

