Rząd ugnie się ws. neutralności klimatycznej? Szefowa KE dostała obietnicę

- Z tego powodu (reprezentacja polskiego rządu - przyp. red.) powiedziała nam, że potrzebuje więcej czasu, by zrozumieć, co zrobić, aby osiągnąć ten cel, ale obiecała, że latem zaangażuje się razem z nami na rzecz neutralności klimatycznej (UE) do 2050 roku - powiedziała dziennikarzom.

Związkowcy z "Solidarności" bardzo nie chcą, by Polska się uginała. Grożą nawet protestami. Ostrzegają, że koszt transformacji i odejścia od węgla to nawet 600-700 mld euro, więc nawet jeśli nasz kraj pójdzie drogą wyznaczoną przez Brukselę, to będzie go to słono kosztować.