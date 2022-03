Rządowa ustawa specjalna nie gwarantowała pomocy wszystkim Ukraińcom. PiS się ugina

Uchwalona rządowa ustawa specjalna nie gwarantowała pomocy wszystkim Ukraińcom przybywającym do Polski. Wszystko to przez fakt, że rządzący określili, że wsparcie przysługuje osobom przyjeżdżającym bezpośrednio z Ukrainy. Tak sformułowany przepis wykluczał osoby, które do Polski trafiły np. przez Słowację. To się jednak ma zmienić, gdyż do Sejmu wpłynęła już pilna nowelizacja.