S&P tnie rating Rosji. Poziom "selektywnej niewypłacalności"

Rosja coraz bliżej krawędzi

Tym razem może jednak stanowić to poważny problem. Zachód zaostrzył sankcje i uszczelnił możliwości pozyskania przez Rosję twardej waluty. Agencja S&P oceniła, że ryzyko, że Moskwa nie będzie w stanie, albo nie będzie chciała wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec zagranicznych wierzycieli w dolarach, jest bardzo duże i obniżyła rating do poziomu "selektywnej niewypłacalności".

Jak przypomina Reuters, rosyjski minister finansów zapewniał w czwartek, że jego kraj zrobi wszystko, co możliwe, aby spłacić swoich wierzycieli. Zaznaczył jednak, że w przypadku niewypłacalności kraju, inwestorzy międzynarodowych obligacji Rosji, będą mieli duży problem, aby odzyskać swoje pieniądze.

Sytuacja pierwsza od ponad wieku

Jeżeli Rosja nie spłaci swoich zobowiązań, to co wtedy? Polski Instytut Ekonomiczny w swojej analizie podkreślał, że techniczne bankructwo nie oznacza, że Rosja przestanie wypłacać świadczenia emerytalne czy wynagrodzenia dla sektora publicznego – państwo będzie dalej w stanie regulować zobowiązania w krajowej walucie.

Wierzyciele Rosji prawdopodobnie rozpoczną postępowanie w sądzie arbitrażowym, co może prowadzić do zajęcia zamrożonych aktywów zagranicznych Rosji, ale to będzie trwało.