Rosja może na chwilę odetchnąć. Uniknęła "technicznego bankructwa"

Według Reutersa JP Morgan, czyli bank zajmujący się obsługą płatności od rosyjskich obligacji , uzyskał przelew od rosyjskiego rządu i przesłał go do posiadaczy obligacji.

To oznacza – według Reutersa – że Rosji udało się uniknąć bankructwa mimo sankcji, jakie zostały nałożone na ten kraj po tym, jak napadł on na Ukrainę.

Ministerstwo Finansów przyznaje, że sankcje są sporym obciążeniem

Kolejne problemy przed Rosją

Rosji się tym razem udało spłacić wymaganą należność w dolarach, ale to dopiero początek problemów. Z następną spłatą już może się to nie udać. Chodzi o to, że większość rosyjskich rezerw finansowych w wysokości 640 mld dolarów została zamrożona przez Zachód w odpowiedzi na agresję wobec Ukrainy.

Jeżeli Rosja nie spłaci swoich zobowiązań, to co wtedy? Polski Instytut Ekonomiczny w swojej analizie podkreśla, że techniczne bankructwo nie oznacza, że Rosja przestanie wypłacać świadczenia emerytalne czy wynagrodzenia dla sektora publicznego – państwo będzie dalej w stanie regulować zobowiązania w krajowej walucie. Wierzyciele Rosji prawdopodobnie rozpoczną postępowanie w sądzie arbitrażowym, co może prowadzić do zajęcia zamrożonych aktywów zagranicznych Rosji, ale to będzie trwało.