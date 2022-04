Sami zapraszamy cyberprzestępców do domu. Otwierają się kolejne furtki

Forbes wskazuje, że do 2026 roku na całym świecie będą zainstalowane 64 mld urządzeń sklasyfikowanych jako elementy internetu rzeczy (IoT) . To dziesięciokrotnie więcej niż liczba ludzi.

Bez zabezpieczeń

Hakerzy na wojnie i w firmach

Cyberataki to jeden z elementów współczesnej wojny. Przekonuje się o tym m.in. Ukraina. W poniedziałek część jej mieszkańców miała spore problemy z dostępem do internetu lub nawet straciła go całkowicie. To efekt włamania, którego doświadczyła firma Ukrtelecom.