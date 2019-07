Samowole budowlane łatwiejsze do zalegalizowania. Rząd pracuje nad zmianami

Do legalizacji samowoli będzie wymagana opinia inżyniera który potwierdzi, że budynek jest bezpieczny.

- Decyzja oczywiście może być zaskarżona. Damy szansę sąsiadom wypowiedzieć się w tej kwestii. Ale jeśli taka sytuacja nikomu nie przeszkadzała przez 20 lat, to naprawdę nie ma powodu, by nie dać szansy ludziom wejść do normalnego systemu prawnego - mówił wiceminister na antenie TOK FM.