Sasin nie chce powiedzieć, ile kosztował druk pakietów wyborczych. "Jest coś takiego, jak tajemnica handlowa"

Wicepremier Jacek Sasin został zapytany na antenie RMF FM o to, ile kosztowało przygotowanie pakietów wyborczych. Odmówił odpowiedzi powołując się na "tajemnicę handlową przedsiębiorstw", które były zaangażowane w ich druk, czyli Polskiej Wytwórni papierów Wartościowych oraz Poczty Polskiej.

- Nie chce mówić o tym, ile wydały spółki. Wiem, ale nie mogę powiedzieć. Poinformuję o tym, gdy będę mógł. Gdy minister spraw wewnętrznych zawrze umowę z PWPW, a ministerstwo kierowane przeze mnie – z Pocztą Polska, będziemy mogli mówić o koszach – powiedział Jacek Sasin. Na pytanie prowadzącego rozmowę, czy spółki do tej pory działały bez jakiejkolwiek umowy, odpowiedział, że odbyło się to na podstawie zarządzenia premiera, a takie narzędzie szefowo rządu zostało przyznane w tarczy antykryzysowej.

Sasin zapewnił, że nie ma powodu, by przygotowane pakiety wyborcze poszły na przemiał, gdyż "są znakomicie zabezpieczone mikrodrukami".

- Pakiety wyborcze trafią do wyborców na 7 dni przed głosowaniem – zapewnił.

- W czterech spółkach górniczych zarażonych jest 481 osób. Dwie kopalnie są zamknięte, ale to nie znaczy, że nikogo tam nie ma – po prostu nie jest wydobywany węgiel – wyjaśnił.

Sasin został również zapytany, czy rząd chce pomóc LOT-owi, który od połowy marca nie wykonuje w zasadzie żadnych rejsów (wyjątkiem była akcja "LOT do domu").

Sasin nie chciał odnieść się do tego, kiedy zostaną otwarte restauracje i czy prawdą jest, że obsługa będzie możliwa tylko w ogródkach. Nie zdradził też żadnych szczegółów istotnych dla fryzjerów i ich klientów.

– Otworzymy, kiedy będą warunki i kiedy będzie rekomendacja ministra zdrowia. W trudnych czasach musimy kogoś słuchać. On nas przeprowadził przez najtrudniejszy okres. Podchodzi racjonalnie do tego, co się dzieje. Na tyle szybko zareagował, ze przebieg epidemii jest łagodniejszy niż w wielu innych krajach – powiedział.