Satelity Starlink nad Polską. Startują o 21:30

"Obiekty wyłonią się na niebie znad zachodniego horyzontu w rejonie górnej części gwiazdozbioru Oriona. Jutro natomiast, ok. godziny 20:30, już na terytorium całego kraju, bardzo dobrze widoczny powinien być kolejny przelot tych samych satelitów" – mówi w rozmowie ze Spider’s Web Piotr Szmigielski z bloga spacex.com.pl.

Starlink - globalna sieć

Budowana przez należącą do Elona Muska SpaceX konstelacja Starlink, to sieć satelitów, która docelowo ma zapełnić dostęp do internetu dla wszystkich zakątków świata.