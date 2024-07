Sejm przyjął ustawę, z którą zwlekało PiS. Polska musiała płacić karę

Ustawa zakłada m.in. zapewnienie dostępu do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej. Ponadto umowy zawierane przez firmy z konsumentem mają być czytelniejsze i przejrzystsze , szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

Prawo Komunikacji Elektronicznej. Co się zmieni?

Prawo komunikacji elektronicznej wdroży też unijne postanowienia przewidujące ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych. Dzięki temu sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C.

Uruchomiona zostanie w Polsce usługa Advance Mobile Location (AML). Rozwiązanie to ma pomóc skrócić czas reakcji służb o ok. pół minuty i umożliwi dotarcie do osób wzywających pomocy, które nie są w stanie określić swojego położenia.