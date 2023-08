Sejm zmienia przepisy o lasach. Suwerenna Polska dopięła swego

Prawdaaaaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Masowa wycinka lasów, przejmowanie przez urzędników nadleśnictwa leśniczówek ,atrakcyjnych działek, za bezcen .Czy ktoś ma na tym kontrolę, leśniczówki to miejsce pracy i majątek narodowy który bezkarnie przechodzi w prywatne ręce .Co na to suwerwnna ???? przecież to zawłaszczanie majątku