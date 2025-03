Setki firm otrzymały wezwania do zwrotu pieniędzy. Jest apel do rządu

2 tys. firm otrzymało wezwania do zwrotu subwencji

PFR poinformował, że liczba firm wezwanych do zwrotu całości subwencji otrzymanej z Programu 1.0 wyniosła 1536 w związku z negatywnymi rekomendacjami uzyskanymi od Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ramach "tarczy antykorupcyjnej". Do zwrotu subwencji uzyskanych z Programu 2.0 wezwanie otrzymało 458 firm - dodał fundusz.

Fundusz zapewnił, że "nie są zgodne z faktami pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej sugestie, iż PFR zmienił stosunek do przedsiębiorców i w ostatnim czasie zaczął kierować przeciwko nim pozwy". Zwrócił uwagę, że pisma wzywające do zwrotu środków były kierowane do wybranych podmiotów już w 2023 r. "Co więcej, wsłuchując się uważnie w głosy środowiska przedsiębiorców, w ostatnim czasie PFR podjął działania zmierzające do weryfikacji przez właściwe służby negatywnych rekomendacji" - poinformował PFR.