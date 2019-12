SIPRI: boom w przemyśle zbrojeniowym

Dziesięć czołowych koncernów zwiększyło obroty o 5,8 procent. Wyniosły one w 2018 roku 190 mld euro. Od 2002 grupa pięciu liderów branży to same amerykańskie koncerny, które są w posiadaniu 35 procent obrotów stu największych firm. Na pierwszym miejscu od lat jest Lockheed Martin, który w 2018 roku zwiększył obroty o 5,2 procent i ma tym samym 11 procent rynku stu największych firm. Przyczyniła się do tego głównie sprzedaż myśliwców F-35 rządom USA i innych państw.