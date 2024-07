Skokowa podwyżka podatków w Rosji. Putinowi kończą się pieniądze na wojnę

Podwyżka podatków w Rosji

W 2025 r. z tytułu podwyżki podatków do budżetu Kremla ma trafić dodatkowe 533 mld rubli, a do 2030 r. - 3,1 bln rubli. "Jeszcze mocniej podwyżki uderzą w rosyjski biznes. W ciągu najbliższych 6 lat przedsiębiorcy wpłacą do skarbu państwa kolejne 11,1 biliona rubli (50 mld zł). Od 2025 roku stawka CIT w Rosji wzrośnie skokowo z 20 proc. do 25 proc." - czytamy.