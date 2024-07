Rewolucja w Rosji. Putin po 26 latach podnosi podatki i sięga do kieszeni najbogatszych

Jakie podatki będą płacić obywatele Federacji Rosyjskiej od przyszłego roku? Przy dochodach od 2,4 do 5 mln rocznie będzie to 15 proc. Od 5 do 20 mln rubli (18 proc.), a przy dochodach między 20-50 mln rubli (20 proc.). Największy podatek zapłacą najbogatsi - 22 proc. przy dochodach przekraczających 50 mln rubli.