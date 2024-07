Słowa ministra wywołały burzę. Internauta poprosił o kwity. Dostał odpowiedź

Po tych słowach w sieci rozpętała się burza. - Rzeczywiście zdolność kredytowa Polaków jest ograniczona, ale niewątpliwie wpływ na to mają też ceny mieszkań. Jedno z drugim jest mocno powiązane - powiedział dr Marcin Czaplicki z SGH, współautor powstałego w 2022 r. raportu "Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej" w rozmowie z money.pl.

"Mam zaskakującą opinię - gdyby ceny z m2 były niższe to zdolność 'nabywcza' byłaby wyższa" - dodał w serwisie X makler Konrad Ryczko.

Ministerstwo odpowiada

Podobnych wypowiedzi było znacznie więcej. Inwestor giełdowy Łukasz Firek złożył do resortu wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wspomnianej ankiety, na którą powoływał się minister Paszyk.

Ministerstwo odpowiedziało, że koszt przygotowania raportu wyniósł ponad 22 tys. zł brutto. Sondaż przeprowadzono telefonicznie od 22 do 24 kwietnia na reprezentatywnej grupie 666 osób.

"W raporcie zawarto wnioski końcowe, z których wynika, że najbardziej optymalnym scenariuszem dla Polaków jest bycie właścicielem mieszkania/domu". Dodano, że "zdaniem respondentów największą przeszkodą, by posiadać własne mieszkanie, jest niemożność jego zakupu, gdzie obok cen nieruchomości wyraźnie pojawia się odpowiedź dotycząca braku możliwości zaciągnięcia kredytu".

Sam Krzysztof Paszyk tłumaczył się już ze swoich słów, które wypowiedział w rozmowie z money.pl. - Najgorsze jest to, że w dyskusji o bardzo poważnym problemie, jakim jest deficyt 2 milionów mieszkań na polskim rynku, potężnej liczbie młodych, samodzielnych ludzi, mających pracę, a których nie stać, by dojść do tego własnego mieszkania, jakieś detale zaczynają odgrywać, a nie rzetelna dyskusja o tym - odpowiedział Paszyk w programie "Graffiti" w Polsacie News. Ale dodał przy tym, że dziś być może użyłby innych słów.